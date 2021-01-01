كشفت موتورولا بعض التفاصيل عن ساعتها الذكية المنتظرة التي طورتها لتكون منافسا قويا لساعات آبل وسامسونغ.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة المعدلة Moto Watch 100 ستأتي بهيكل أتيق محاط بإطارات متينة من المعدن، وسيتمتع هيكلها بحماية من الماء 5ATM.
وستعمل هذه الساعة على الأغلب بنظام WearOS الجديد من غوغل والذي يتوافق مع معظم الهواتف والأجهزة الذكية، وستضم ذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذواكر داخلية 8 غيغابايت، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4100.
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التعليقات على موتورولا تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة
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