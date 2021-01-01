

موتورولا تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة موتورولا تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة

كشفت موتورولا بعض التفاصيل عن ساعتها الذكية المنتظرة التي طورتها لتكون منافسا قويا لساعات آبل وسامسونغ.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة المعدلة Moto Watch 100 ستأتي بهيكل أتيق محاط بإطارات متينة من المعدن، وسيتمتع هيكلها بحماية من الماء 5ATM.



وستعمل هذه الساعة على الأغلب بنظام WearOS الجديد من غوغل والذي يتوافق مع معظم الهواتف والأجهزة الذكية، وستضم ذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذواكر داخلية 8 غيغابايت، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4100.

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وتبين الصور المسربة لهذه الساعة أن واجهتها السفلية حصلت على منفذ شحن مغناطيسي، وعلى مستشعر يستعمل على الأغلب لقياس معدلات ضغط الدم ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما زودت الساعة بتطبيقات لقياس معدلات النشاط البدني والخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا.كما ستحصل هذه الساعة على أنظمة GPS لتحديد المواقع، وعلى بوصلة إلكترونية، وقدرة على الاتصال اللاسلكي مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر تقنية Bluetooth 5.2، وعلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، فضلا عن بطارية بسعة 355 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة.