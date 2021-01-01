

مواصفات وأسعار هاتف Honor Play5 Youth مواصفات وأسعار هاتف Honor Play5 Youth

في شهر مايو الماضي كانت شركة هونور قد أعلنت عن الهاتف Honor Play5، والآن قامت الشركة بإزاحة الستار رسميا عن إصدار Honor Play5 Youth مع مواصفات أفضل تتمثل في معالج Dimensity 900 بدلا من Dimensity 800U وبطارية بسعة 4300 بدلا من 3800 ملي أمبير بالإضافة إلى شاشة أفضل ومواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Honor Play5 Youth.



مواصفات هاتف Play5 Youth

هاتف هونور الجديد يتوفر مع شاشة IPS LCD حجمها 6.67 بوصة بدقة 2376×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز، والهاتف Honor Play5 Youth يتوفر كذلك بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 900 5G وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G68 MC4 بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Magic UI 4.2 (لا يدعم خدمات Google Play Services).



يحتوي الهاتف Honor Play5 Youth على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 للكاميرا وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه يحتوي على كاميراتين في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4300 ملي أمبير ويتم شحنها بالكامل في 40 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بدقة 66 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ودعم منفذ USB من فئة Type C مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت.سعر الهاتف Honor Play5 Youthيبدأ سعر الهاتف Honor Play5 Youth من 280 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 315 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، مع العلم بأن هذا الهاتف جاهز بالفعل للطلبات المسبقة في الصين من خلال موقع Honor الصيني على أن تبدأ المبيعات الرسمية يوم 2 نوفمبر.