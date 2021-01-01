مايكروسوفت تعمل على Windows 11 SE وحاسب بمواصفات متوسطة

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مايكروسوفت تعمل على Windows 11 SE وحاسب بمواصفات متوسطة

بداية الشهر الحالي أطلقت مايكروسوفت النسخة النهائية من نظام ويندوز 11 ولكن يبدو أن الشركة تعمل على إصدار آخر من النظام يشبه إصدار S من نظام ويندوز 10 وهذا الإصدار قد يُطلق عليه اسم Windows 11 SE.

إصدار Windows 11 SE سيكون أخف من Windows 11 وسيكون موجه للعمل على الحواسب التي تأتي بمواصفات متوسطة ومنخفضة وتنوي مايكروسوفت إطلاق هذا الإصدار لكي تتمكن من توفير حواسب تستطيع منافسة حواسب جوجل كورم بوك التي تعمل بنظام Chrome OS.

أيضاً تعمل مايكروسوفت على حاسب Surface يُدعى Surface Laptop SE سيأتي بشاشة قياسها 11.6 بوصة بدقة 1366x768 ومعالج إنتل N4120 Celeron ورامات بحجم 8 جيجا بايت ولكن حتى الأن لا يوجد موعد محدد لإطلاق هذا الحاسب وكذلك إصدار Windows 11 SE.

المصدر: اخبار التقنيه

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