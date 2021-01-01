

مستخدمو أندرويد يفقدون هذه الخدمة بدءا من الشهر المقبل مستخدمو أندرويد يفقدون هذه الخدمة بدءا من الشهر المقبل

أكثر من 2.5 مليار شخص يستخدمون نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر فقدان واحدة من أكثر الخدمات الهامة قريبًا.



وبحسب موقع best life، أعلنت الشركة الخاصة بتطبيق مشهور جدًا مؤخرًا أنها لن تدعم بعض أجهزة الأندرويد، اعتبارًا من 1 نوفمبر. تابع القراءة لمعرفة الخدمة الأساسية التي من الممكن أن تفقدها الشهر المقبل.

إذا كان نظام تشغيل هاتفك أندرويد وتستخدم تطبيق الواتساب، فقد ترغب في معرفة ما إذا كان هاتفك من بين القائمة التي ستفقد خاصية واتساب أم لا.



قام واتساب مؤخرًا بإعلان إخطار للمستخدمين عبر موقع الويب الخاص به، مفادة أنه لن يدعم أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام تشغيل 4.0.4 أو أقدم، كما سيبدأ ذلك منذ الأول من شهر نوفمبر القادم.

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وتأتي هذه الأخبار بعد أن اتخذ واتساب نفس الإجراء مع أجهزة آيفون القديمة، فلكي يعمل التطبيق على جهاز آيفون يجب أن يعمل هذا الهاتف بنظام iOS 10 أو أحدث.ووفقًا لموقع Business Insider India، لن تدعم بعض الهواتف الذكية نظام تشغيل أندرويد الأحدث، ما يعني أنها لن تدعم واتساب بعد الآن.هواتف لن تدعم واتسابتتضمن القائمة العديد من هواتف سامسونج، LG، هواوي، سوني، تشمل أجهزة سامسونج المتأثرة Samsung Galaxy Trend Lite، Galaxy Trend II، Galaxy Core، Galaxy Ace 2، بينما تشمل أجهزة LG المتأثرة LG Lucid 2، Optimus F7، Optimus L7.كذلك هناك أيضا العديد من الهواتف الأخرى التي ستتأثر بهذا التغيير، لذلك فأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان هاتفك سيحظر من قبل واتساب، هي التحقق من نظام التشغيل الذي تستخدمه، إذ يوجد نظام التشغيل الخاص بك عادةً في الإعدادات الخاصة بك، ضمن علامات التبويب «حول الجهاز أو حول الهاتف»، لكل هواتف سامسونج.فيما يمكن أيضًا الإشارة إلى أي إصدار أقدم من 4.1 باسم «Ice Cream Sandwich»، وهو اسم قائم على الحلوى تعطيه جوجل لأنظمة تشغيل أندرويد التي تطورها.وإذا كان هاتفك ضمن هذه المجموعة المتأثرة، فإن واتساب يطلب منك التبديل إلى هاتف أخر أو حفظ الدردشة قبل 1 نوفمبر.