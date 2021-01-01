مواصفات وأسعار هاتف Oppo A56 5G

بعد الإعلان عن الهاتف Oppo A55 4G في بداية شهر أكتوبر أعلنت اليوم شركة أوبو عن هاتف جديد من سلسلة Oppo A تحت مسمى Oppo A56 5G مع مواصفات جيدة للغاية مقارنة بالسعر الذي لا يتخطى 250 دولارا حيث يضم معالجا متوسطا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية ضخمة وكاميرات جيدة بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم خلال السطور القادمة.
مواصفات الهاتف
أعلنت شركة أوبو عن الهاتف Oppo A56 5G مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Panda وCorning Gorilla Glass 3، كما أن الشاشة تحتوي على ثقب في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وهذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج تشغيل هذا الهاتف الجديد يأتي من فئة MediaTek Dimensity 700 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى أن الذاكرة الداخلية تأتي بسعة 128 جيجا بايت والذاكرة العشوائية تأتي بسعة 6 جيجا رام، مع العلم بأن Oppo A56 5G يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1.
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