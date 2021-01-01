6 آلاف جنيه زيادة على أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022
رفعت شركة جى بى أوتو غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة شيرى فى مصر، أسعار طراز <<تيجو 7>> موديل 2022 بقيمة تتراوح ما بين5.1 و6 آلاف جنيه.
وارتفعت أسعار طرازات «شيري تيجو7» الفئة الأولى «BASE LINE» إلى 295 ألف جنيه، مقابل 289.9 ألفاً قبل الزيادة .
وصعدت أسعار الفئة الثانية «HIGH LINE» إلى 320 ألفاً مقابل 314 ألفا
مواصفات شيرى تيجو 7 موديل 2022
السيارة شيري تيجو بمحرك 4 سلندرات
سعة المحرك 1500 سى سى تيربو
يولد قوة 145 حصان
عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر
يتصل بناقل حركة مكون من 6 حركات
استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر
تضم مواصفات شيرى تيجو بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.
– 6 الوسائد الهوائية
– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
– توزيع اليكتروني للفرامل EBD
– ونظام الثبات الإلكتروني
– ونظام مساعدة الفرامل
– ونظام التحكم فى الجر
– و فرامل يد كهربائية
– ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.
كما زودت طرازات «شيرى تيجو 7» بمجموعة المواصفات الكماليات
-جنوط رياضية 18 بوصة.
-مصابيح ضباب أمامية
-سبويلر خلفي،
-النظام الذكى لركن السيارة
-نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
-كاميرا خلفية
-مثبت سرعة
-مكييف هواء
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