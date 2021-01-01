

3 آلاف جنيه زيادة على أسعار جاك J7 موديل 2022 3 آلاف جنيه زيادة على أسعار جاك J7 موديل 2022

أعلنت مجموعة القصراوى الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في السوق المصرية عن زيادة أسعار جاك j7 موديل 2022

بقيمة 3 آلاف جنيه.



وجاءت أسعار الفئة الأولى 303 آلاف جنيه بدلاً من 300 ألف، و الفئة الثانية 333 ألفاً بدلاً من 330 ألفاً.



وتتميز بمحرك سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، 147 حصان، عزم 210 نيوتن، ناقل أوتوماتيك، ويصل زمن التسارع إلى 10.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كم / الساعة.

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ويبلغ طول هذه السيارة 4.77 مم، عرض 1.820 مم، وارتفاع 1.49 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.760 مم. كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 520 لتر والتي تزداد لتصل إلى 1520 لتر في حالة طي المقاعد الخلفية، ويصل وزنها إلى 1410 وتتسع لخمسة ركاب وعجلات مقاس 17 ألومنيوم.أما إذا تطرق الحديث إلى وسائل الأمان بهذه السيارة، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية، كما يتوفر بها نظام تثبيت مقاعد الأطفال بالمقعد الخلفي والتحكم الإلكتروني في الثبات وكاميرا خلفية ونظام انذار حزام الأمان، ونظام مانع سرقة.