تأتي سيارة إيفانترا بورا موديل 2021 من الشركة الإيطالية مانزاتي أوتومبيلي بأداء خارق ومواصفات قوية مميزة ووزن أخف من الأصدار العادي وسيتم إطلاقها بأعداد محدودة بنظام التخصيص وسيكون متاحاً أمام العملاء أمكانية الطلب والتخصيص في السيارة حسب الاحتياج .
وتتميز سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بمواصفات ميكانيكية مميزة و خارقة من خلال محرك V8 من صنع الشركة الأمريكية العملاقة و المتميزة في تصنيع المحركات جينرال موتورز ويأتي بسعة 6200 سي سي و بقوة 76 حصان وعزم دوران يصل الي 90 نيوتن / متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات .
وتبلغ قدرة سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في زمن قدرة 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى 360 كيلومتر / ساعة .
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التعليقات على مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل
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