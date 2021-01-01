

مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل

تأتي سيارة إيفانترا بورا موديل 2021 من الشركة الإيطالية مانزاتي أوتومبيلي بأداء خارق ومواصفات قوية مميزة ووزن أخف من الأصدار العادي وسيتم إطلاقها بأعداد محدودة بنظام التخصيص وسيكون متاحاً أمام العملاء أمكانية الطلب والتخصيص في السيارة حسب الاحتياج .



وتتميز سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بمواصفات ميكانيكية مميزة و خارقة من خلال محرك V8 من صنع الشركة الأمريكية العملاقة و المتميزة في تصنيع المحركات جينرال موتورز ويأتي بسعة 6200 سي سي و بقوة 76 حصان وعزم دوران يصل الي 90 نيوتن / متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات .



وتبلغ قدرة سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر في زمن قدرة 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى 360 كيلومتر / ساعة .

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و جاءت سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بتصميم خارجي أنيق و مميز مصنوع من الفولاز عالي الصلابة و التحمل و جهاز تعليق متطور مكون من دعامات يمكن تعديلها أختيارياً و مكابح مصنوعة من الكاربون و السراميك و عجلات رياضية كبيرة بقياس 19 بوصة في الأمام و 20 بوصة في الخلف .و من الداخل تأتي سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 بتصميم راقي و أنيق للمقصورة الداخلية حيث تتوفر علي وسائل ترفيهية حديثة و شاشة عرض تعمل باللمس و مداخل AUX و بلوتوث و دعم لأنظمة تشغيل الهواتف .من المتوقع أن يبدأ سعر سيارة مازانتي إيفانترا بورا موديل 2021 من 800 ألف دولار تقريباً و سيتم أصدار 5 نسخ سنوياً وسيكون متاحاً للعميل أختيار المواصفات واللون الخارجي و بعض المميزات القياسية.