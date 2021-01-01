تتصدر إصدارات الصانع الفرنسي الشهير بيجو المراتب الأولى داخل سوق المستعمل المصري، حيث تتوافر طرازاتها بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتقنيات المتطورة التي يبحث عنها المشتري، لذلك تأتي بيجو301 موديل 2017 ضمن أولويات محبيها.
تستمد سيارة الأسد الفرنسي بيجو 301 موديل 2017 قوتها من سواعد محرك رباعي السرعات، سعة 1600 سي سي ، يولد طاقة قدرها 115 حصان، وبعزم اقصى للدوران بلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.
جاءت سيارة بيجو 301 موديل 2017 بمصابيح ضباب دائرية الشكل، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية، ووسائل رفاهية، مثل راديو وبلوتوث مدخل USB، مكيف هواء، زجاج كهربائي، خاصية التحكم في أوضاع المقاعد.
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التعليقات على سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2017 | صور
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