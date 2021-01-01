

سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2017 | صور سوق المستعمل.. سعر بيجو 301 موديل 2017 | صور

تتصدر إصدارات الصانع الفرنسي الشهير بيجو المراتب الأولى داخل سوق المستعمل المصري، حيث تتوافر طرازاتها بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتقنيات المتطورة التي يبحث عنها المشتري، لذلك تأتي بيجو301 موديل 2017 ضمن أولويات محبيها.



تستمد سيارة الأسد الفرنسي بيجو 301 موديل 2017 قوتها من سواعد محرك رباعي السرعات، سعة 1600 سي سي ، يولد طاقة قدرها 115 حصان، وبعزم اقصى للدوران بلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.



جاءت سيارة بيجو 301 موديل 2017 بمصابيح ضباب دائرية الشكل، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية، ووسائل رفاهية، مثل راديو وبلوتوث مدخل USB، مكيف هواء، زجاج كهربائي، خاصية التحكم في أوضاع المقاعد.

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تمتعت بيجو 301 موديل 2017 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق والمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وعجلات بلغ قياسها 15 بوصة.تأتي سيارة بيجو 301 موديل 2017 بمقاعد كهربائية ومرايا جانبية كهربائية وتأتي بنظام صوتي جيد مع وجود جميع وسائل الترفيه كمدخل AUX و بلوتوث وكمبيوتر رحلات وزجاج كهربي خلفي وامامي كما يتوفر لها إمكانية فتح السيارة بدون مفتاح.تتراوح أسعار سيارة بيجو 301 موديل 2017 في سوق المستعمل من 140 ألف إلي 160 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.