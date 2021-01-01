

قطعة الماس.. كوكب الزهرة في أوضح ظهور له للعين المجردة غدا قطعة الماس.. كوكب الزهرة في أوضح ظهور له للعين المجردة غدا

نشهد يوم غد الجمعة 29 أكتوبر وصول كوكب الزهرة إلى استطالة العظمى المسائية ( أكبر مسافة زاوية) شرق الشمس عند الساعة ( 02:57 مساء بتوقيت غرينتش) في ظهوره المسائي بسماء الوطن العربي 2021-2022 .



يرصد كوكب الزهرة بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وسيكون لمعانه (-4.4) وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة الماس معلقة في السماء وسيبقى مشاهدا لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.



عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (50 %) مضاء بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.

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إن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض ، مما يعني أن الكوكب يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.يمكن رصد كوكب الزهرة لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - وتتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوم تقريبًا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء ، اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.عندما يكون كوكب الزهرة في شرق الشمس ، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء كما هو الآن ، وعندما يكون إلى الغرب من الشمس ، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئي قبل شروق الشمس.يصل الزهرة إلى أقصى مسافة تفصله عن الشمس بحوالي 48 درجة، ومع ذلك تكون بعض أوقات السنة أكثر ملاءمة لمشاهدة كوكب الزهرة من غيرها.فمحليا تصل ذروة ارتفاعه بين 28 درجة و 49 درجة فوق الأفق عند غروب الشمس خلال الظهور المسائي اعتمادًا على الوقت من العام.إن هذا التباين على مدار العام يرجع إلى ميل مسار الشمس (دائرة البروج) بالنسبة إلى الأفق، فكوكب الزهرة يكون دائما بالقرب من خط عبر السماء يسمى مسار الشمس وهو المسار الذي تسلكه الشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج كل عام.