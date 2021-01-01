سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي

صورة الخبر: سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي
سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي

كشفت شركة شاومي في السوق المصري أمس الأربعاء خلال حدث على الإنترنت عن أربعة مُنتجات جديدة، وهي هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro في الفئة المتوسطة العُليا، كما كشفت عن Xiaomi 11 Lite 5G النسخة الجديدة في الفئة المتوسطة، وكشفت عن تابلت Xiaomi Pad 5 الجديد كُليًا.

وتستعرض يلا بيزنس خلال التقرير التالي سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5

تابلت Xiaomi Pad 5

وقامت ايضًا شركة شاومي بتقديم Pad 5 الجديد كُليًا للأسواق المصرية، والذي يُقدم مجموعة مواصفات تُعيد لسوق التابلت في مصر حيويته مره أخرى في الفئة المتوسطة، يأتي التابلت مع شاشة 11 بوصة بدقة WQHD+ تدعم معدل تحديث 120 هيرتز بالإضافة الى معالج سناب دراجون 860 الرائد.

ويأتي التابلت مع بطارية 8720 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات مع 4 سماعات Stereo بميزة Dolby Atmos وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل مع خامات خارجية جيدة بفضل الفريم الألومنيوم مع جودة التقفيل المُتميزة لجسم التابلت.

تم تسعير Pad 5 في نسخة الـ256 جيجا مع 6 جيجا رام وهي الوحيدة المتوفرة منه بسعر 6666 جنية مصري، وتم تسعيره مع الملحقات وهي عبارة عن Xiaomi Smart Pen و Keyboard بسعر 8888 جنية مصري، والتابلت ايضًا مُتاح للحجز المُسبق في الوقت الحالي.

المصدر: يلا بيزنس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47306

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager