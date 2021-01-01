كشفت شركة شاومي في السوق المصري أمس الأربعاء خلال حدث على الإنترنت عن أربعة مُنتجات جديدة، وهي هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro في الفئة المتوسطة العُليا، كما كشفت عن Xiaomi 11 Lite 5G النسخة الجديدة في الفئة المتوسطة، وكشفت عن تابلت Xiaomi Pad 5 الجديد كُليًا.
وتستعرض يلا بيزنس خلال التقرير التالي سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5
تابلت Xiaomi Pad 5
وقامت ايضًا شركة شاومي بتقديم Pad 5 الجديد كُليًا للأسواق المصرية، والذي يُقدم مجموعة مواصفات تُعيد لسوق التابلت في مصر حيويته مره أخرى في الفئة المتوسطة، يأتي التابلت مع شاشة 11 بوصة بدقة WQHD+ تدعم معدل تحديث 120 هيرتز بالإضافة الى معالج سناب دراجون 860 الرائد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق