

سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي سعر ومواصفات تابلت Xiaomi Pad 5 بعد الإعلان الرسمي

كشفت شركة شاومي في السوق المصري أمس الأربعاء خلال حدث على الإنترنت عن أربعة مُنتجات جديدة، وهي هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro في الفئة المتوسطة العُليا، كما كشفت عن Xiaomi 11 Lite 5G النسخة الجديدة في الفئة المتوسطة، وكشفت عن تابلت Xiaomi Pad 5 الجديد كُليًا.



وتستعرض يلا بيزنس خلال التقرير التالي سعر ومواصفات Xiaomi Pad 5



تابلت Xiaomi Pad 5



وقامت ايضًا شركة شاومي بتقديم Pad 5 الجديد كُليًا للأسواق المصرية، والذي يُقدم مجموعة مواصفات تُعيد لسوق التابلت في مصر حيويته مره أخرى في الفئة المتوسطة، يأتي التابلت مع شاشة 11 بوصة بدقة WQHD+ تدعم معدل تحديث 120 هيرتز بالإضافة الى معالج سناب دراجون 860 الرائد.

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ويأتي التابلت مع بطارية 8720 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات مع 4 سماعات Stereo بميزة Dolby Atmos وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل مع خامات خارجية جيدة بفضل الفريم الألومنيوم مع جودة التقفيل المُتميزة لجسم التابلت.تم تسعير Pad 5 في نسخة الـ256 جيجا مع 6 جيجا رام وهي الوحيدة المتوفرة منه بسعر 6666 جنية مصري، وتم تسعيره مع الملحقات وهي عبارة عن Xiaomi Smart Pen و Keyboard بسعر 8888 جنية مصري، والتابلت ايضًا مُتاح للحجز المُسبق في الوقت الحالي.