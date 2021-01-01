

سعر ومواصفات Xiaomi 11T بعد الإعلان الرسمي عن الهاتف سعر ومواصفات Xiaomi 11T بعد الإعلان الرسمي عن الهاتف

كشفت شركة شاومي في السوق المصري منذ قليل خلال حدث على الإنترنت عن أربعة مُنتجات جديدة، وهي هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro في الفئة المتوسطة العُليا، كما كشفت عن Xiaomi 11 Lite 5G النسخة الجديدة في الفئة المتوسطة، وكشفت عن Xiaomi Pad 5 الجديد كُليًا.



وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالية سعر ومواصفات Xiaomi 11T



مواصفات Xiaomi 11T



ويأتي الهاتف بأبعاد 164.1×76.9×8.8 مم ووزن 203 جرام وخامات خارجية من الزجاج بالكامل مع فريم من الألومنيوم والهاتف محمي ضد رذاذ الماء والغبار بشهادة IP53 ويدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم كارت ميموري.

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وشاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ودعم للـHDR10+ مع معدل تحديث 120 هيرتز وسطوع يصل الى 1000 شمعة والسيلفي موجود في ثُقب في المُنتصف، وبطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus على الشاشة.ويأتي الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 1200 ثماني النواة، أقوى نواة فيهم من نوع Cortex A78 بتردد 3.0 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G77 MC9.و واجهة شاومي الأخيرة MIUI 12.5 مبنية على نظام تشغيل Android 11 ومساحة تخزين الموبايل 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 3.1 والرامات من نوع LPDDR4X.ويأتي أيضا بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps وكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.75 بمستشعر سامسونج HM2، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سوني IMX355 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعه، والأخيرة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سامسونج S5K وهي Macro للتصوير عن قُرب.والكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج مع HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني والهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي والهاتف يدعم سماعات خارجية Stereo.ويأتي الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات عن طريق USB Type C وألوان الهاتف الرمادي والأبيض والأزرق11T Colors.وتم تسعير هاتف Xiaomi 11T الجديد بشكل رسمي في الأسواق المصرية للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7000 جنية مصري، اما النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 7700 جنية مصري، والهاتف مُتاح للحجز المُسبق بهدية Mi Watch Lite.