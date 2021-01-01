

سعر ومواصفات مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G في مصر بعد إطلاقه رسميا سعر ومواصفات مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G في مصر بعد إطلاقه رسميا

كشفت شركة شاومي في السوق المصري منذ قليل خلال حدث على الإنترنت عن أربعة مُنتجات جديدة، وهي هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro في الفئة المتوسطة العُليا، كما كشفت عن Xiaomi 11 Lite 5G النسخة الجديدة في الفئة المتوسطة، وكشفت عن Xiaomi Pad 5 الجديد كُليًا.



وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالية سعر ومواصفات Xiaomi 11 Lite 5G



مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G

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ويأتي Xiaomi 11 Lite 5G بوزن 158 جرام وأبعاد 160.5×75.7×6.8 مم والخامات الخارجية من الزجاج مع فريم بلاستيك وطبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس موجودة على الشاشة والهاتف ضد الماء والغبار بشهادة IP53 ويدعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة مع كارت ميموري 256 جيجا.وال شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.55 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 مع دعم للـHDR10+ ومعدل تحديث 90 هيرتز ودعم للـDolby Vision وسطوع يصل الى 800 شمعة وثقب السيلفي موجود على اليساروالمعالج كوالكوم سناب دراجون 778G ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 670 بتردد 2.4 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 642L وواجهة شاومي MIUI 12.5 مبنية على نظام Android 11.ويأتي الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام والرامات تأتي من نوع LPDDR4X والذاكرة من نوع UFS 2.2.والموبايل يأتي بكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fpsكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 64 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/1.79 والثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Telephoto للعزلوالكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني والهاتف يدعم سماعات خارجية Stereo ولكن لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليويأتي الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4250 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ويتم شحنها عن طريق منفذ USB Type C وألوان الهاتف الأسود والأزرق والبرتقالي والأبيض.سعر Xiaomi 11 Lite NEتم تسعير هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE الجديد في السوق المصري للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5900 جنية، اما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 6300 جنية، والنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 6800 جنية، والهاتف مُتاح للحجز المُسبق بهدية Mi Band 6.