أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 28-10-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 28- 10-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي. العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6519 15.7773 يورو 18.1593 18.3111 جنيـه إسترليـنى 21.4947 21.6685 دولار كنـدى 12.6042 12.7062 كرون دانمركى 2.4412 2.4612 كرون نرويجى 1.8633 1.8789 كرون سـويدى 1.8199 1.8348 فرنك سويسرى 17.0240 17.1679 100 ين يابانى 13.7659 13.8799 ريـال سعـودى 4.1728 4.2065 دينـار كويتى 51.8170 52.3675 درهم اماراتى 4.2607 4.2957 دولار اسـترالى 11.7498 11.8472 دينـار البحـرين 41.5146 41.8518 ريـال عمـانى 40.6542 41.0867 ريـال قطـرى 4.2976 4.3344 دينـار اردنـى 22.0449 22.2843 يوان صينى 2.4484 2.4682

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