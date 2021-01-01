

المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعًا بصعود أسهم قيادية المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات مدفوعًا بصعود أسهم قيادية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، بالم هيلز للتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شركة مستشفى كليوباترا، مدينة نصر للإسكان والتعمير، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11323 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2060 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13538 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4432 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 2218 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 3203 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 4027 نقطة.



في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم التعمير والاستشارات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الألومنيوم العربية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اودن للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك 88030 سهم، 5.2 مليون سهم، 9.1 مليون سهم، 10400 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 4500 سهم.



فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي 7.7 مليون سهم، 9316 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمننتس القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي 363 ألف سهم، 1100 سهم، 701.6 ألف سهم، 80 ألف سهم، 266 سهم، 5.1 مليون سهم، 5.1 مليون سهم، 408.6 ألف سهم، 53150 سهم، 92469 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.



وأعلنت شركتا عامر جروب، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 13.4 مليون سهم خزينة للأولى، و400 ألف سهم خزينة للثانية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.



وفي نفس السياق أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة وبما لا يجوز النسبة القانونية 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورق المالية خلال جلسات التداول، على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة على أنتتم عملية الشراء اعتبارًا من جلسة 4 نوفمبر المقبل وحتى يوم 3 فبراير عام 2022.



في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها كتاب شركة تي ايه تي للخدمات الطبية (مقدم العرض) بعدم استكمال السير في إجراءات الموافقة على نشر اعلان عرض الشراء الاجباري لأسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية).