

انخفاض أسعار الذهب قبيل منتصف تعاملات الأربعاء 27 أكتوبر انخفاض أسعار الذهب قبيل منتصف تعاملات الأربعاء 27 أكتوبر

انخفضت أسعار الذهب في مصر، في قبيل منتصف تعاملات أسواق الصاغة المصرية اليوم الأربعاء، 27 أكتوبر بمقدار جنيه واحد بالنسبة لاعيرة الذهب المختلفة بينما انخفض الجنيه الذهب بمقدار 16 جنيه.



وسجل الذهب عيار 14 نحو 520 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، وسجل الذهب عيار 21 نحو 780 جنيهًا.



وسجل الذهب عيار 24 نحو 891 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6240 جنيهًا، يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر، ويتسائل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن الوقت المناسب لشراء الذهب محليًا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز الـ40 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب. الذهب وزن 8 جرامات نحو 6256 جنيهًا، يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر، ويتسائل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن الوقت المناسب لشراء الذهب محليًا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز الـ40 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب.