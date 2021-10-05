أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بالقاهرة، عيّنت 7028 شابا، منهم 48 من ذوي الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 29893 شابا، وجرى توفير 59 فرصة عمل، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى مهارة، و1989 رخصة مزاولة حرفة.
استخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب
وأضاف الوزير بحسب بيان عنه، أنّ المديرية انتهت في مجال تراخيص عمل الأجانب، من استخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، والتجديد لـ253 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
تسوية 159 شكوى وديا
وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، أنّ المديرية تلقت 1144 شكوى، منها 159 جرى تسويتها وديا، وأُحيلت 256 شكوى للمحكمة العمالية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، لافتا إلى حفظ 175 شكوى، وإحالة 57 لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة.
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التعليقات على تعيين 7028 شابا بالقطاع الخاص وبحث 647 شكوى عمالية في القاهرة
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