

5 أشياء تتعلق بشريك حياتك بلاش تحكيها لأصدقائك.. أبرزها عيوبه ونقاط ضعفه 5 أشياء تتعلق بشريك حياتك بلاش تحكيها لأصدقائك.. أبرزها عيوبه ونقاط ضعفه

من منا لا يعتبر كتابا مفتوحا أمام أصدقائه، لا تعتقد أن ذلك الصواب بعينه، فمهما كانت علاقتك بأصدقائك، حاول أن تحتفظ بالسرية فيم يتعلق ببعض الأشياء خاصة المتعلقة بشخص آخر في حياتك، وتحديدا علاقتك بالشريك، والاحتفاظ بتفاصيل العلاقة لنفسك، حتى لو مع أقرب أصدقائك، وهو أمر صحيح للغاية، فليس من الصواب مناقشة كل شيء مع صديقك، خاصة لو كان ذلك متعلقا بهذا الشخص تحديدا.



وفي هذا التقرير نرصد 5 أشياء في العلاقة مع شريك حياتك لا يجب أن تخبر بها صديقك بأي حال، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع e times.



الوضع المالي

هذا موضوع لا ينبغي بأي حال من الأحوال مناقشته بالتفصيل مع أحد أصدقائك، يمكنك طلب المشورة من أشخاص ليسوا قريبين منك واستخدم ذكائك في اختيار الكلمات.

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عيوب الشريكليس من الحكمة مناقشة الأمور المتعلقة بشريك حياتك، أو أي شيء في المنزل لم تناقشه حتى مع شريكك مع شخص آخر مهما كان قربه منك، خاصة عندما يتعلق هذا بعيوب شريك حياتك، لا يجب أن يكون الحديث عنه مادة للسخرية أو الانتقاد بين الناس، فإذا كان هناك شيئا يزعجك ناقشه بينكما أولا.الصور الخاصةلا تشارك أبدًا الصور الخاصة التي التقطتها لكما، للعرض الخاص مع الآخرين، فقد يكون الأمر مثيرا للغيرة لدى بعض الحاقدين، لذلك احتفظ بها لنفسك.ماضي الشريكما فعله هو أو هي في ماضيها هو شيء أخبرك به لأنك الشريك، لا يجب عليك مشاركة خصوصياته مع أي شخص آخر على الإطلاق، لا تخون الثقة.الحياة الخاصةما تفعله خلف الأبواب المغلقة هو موضوع خاص للغاية، ربما يكشف الشريك جانبه الضعيف أمامك لأنه يثق فيك، لذلك لا يجب عليك مشاركة أي تفاصيل عنه أو عن عاداته في المنزل أو نقاط الضعف لديه مع أي شخص آخر.