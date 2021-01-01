

أولى تجارب لقاح سرطان الثدي .. أمل جديد قد يحمي ملايين النساء أولى تجارب لقاح سرطان الثدي .. أمل جديد قد يحمي ملايين النساء

سرطان الثدي، أكثر أنواع السرطان شيوعاً مع أكثر من 2.2 مليون حالة في عام 2020. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُصاب قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن.



يعد سرطان الثدي السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء، وقد توفيت بسببه 685000 امرأة تقريباً في عام 2020. فهل هناك أمل لمكافحة هذا المرض الذي يسبب ذعرًا لنساء العالم يوميًا ما؟



بالطبع أمل جديد لمرضى سرطان الثدي، فقد شرع الباحثون في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة في دراسة جديدة للقاح سرطان الثدي الثلاثي السلبي. وهذا هو الشكل الأكثر خطورة للمرض. ويعد هذا أول التجارب السريرية لأول لقاح ضد سرطان الثدي.

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وفقًا لـ today، يختلف سرطان الثدي الثلاثي السلبي، عن الأنواع الأخرى من سرطان الثدي. من حيث أنه يفتقر إلى الخصائص البيولوجية، التي عادة ما تكون قابلة للعلاج الهرموني، أو الموجه.وعلى الرغم من أنه يمثل فقط نحو 15 % ، من جميع سرطانات الثدي، إلا أنه مسؤول عن عدد كبير من الوفيات، وتكرار الإصابة بسرطان الثدي. ويأمل العلماء، أن تؤدي هذه الدراسة إلى ظهور اختبارات ناجحة، لفعالية اللقاح، ضد هذا النوع العدواني من سرطان الثدي، على المدى الطويل.كيف يعمل هذا اللقاح التجريبي لسرطان الثدي؟يستهدف اللقاح التجريبي بروتينًا معينًا للإرضاع، وهو alpha-lactalbumin، والذي بعد فترة من الرضاعة الطبيعية، لا يتواجد في أنسجة الثدي الطبيعية. ومع ذلك، فهو موجود في معظم سرطانات الثدي السلبية الثلاثية.ويوفر تنشيط الجهاز المناعي ضد هذا البروتين، حماية مناعية ضد أورام الثدي الناشئة، التي تسبب ظهور ألفا لاكتالبومين في الأنسجة. يحتوي اللقاح أيضًا، على مادة مساعدة، تنشط الاستجابة المناعية الفطرية، مما يسمح لجهاز المناعة، بالاستجابة للأورام الناشئة، ومنع نموها.ومن المقرر أن تتلقى مجموعة من النساء، التي تتراوح أعمارهمن بين 18 و 24 في التجربة جرعات مختلفة من اللقاح لتحديد الآثار الجانبية، وما إذا كان ينتج الاستجابة المناعية المرغوبة. سيحصلون على ثلاثة تطعيمات، بفاصل أسبوعين. والهدف هو تحديد الجرعة التي يجب استخدامها في مزيد من الدراسات، بناءً على الآثار الجانبية والاستجابة المناعية. ومن المتوقع أن تكتمل الدراسة، في سبتمبر العام المقبل.