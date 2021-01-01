

خبير روسي: 70% من متعافي كورونا يصابون مرة أخرى بأعراض شديدة خبير روسي: 70% من متعافي كورونا يصابون مرة أخرى بأعراض شديدة

كشف رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في 70 % من الحالات يمرضون مرة أخرى بالشدة نفسها مثل المرة الأولى، إذا لم يتم تطعيمهم.



وأعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، الخميس الماضي، أن الفترة من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، عطلة عن العمل مدفوعة الأجر، بسبب الوضع الوبائي السيء.



ويشار إلى أنه ابتداءً من 8 نوفمبر 2021، سيتم إدخال نظام الـ”كيو آر كود” وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

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أما بعد انتهاء العطلة، وفقا للمرسوم، ستواصل المسارح والمتاحف عملها مع استخدام إجباري لـ"كيو آر كود" والكمامات بحيث لا يتجاوز عدد الحضور 70 % من سعة المكان.