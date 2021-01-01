كشف رئيس مختبر الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في مركز جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في 70 % من الحالات يمرضون مرة أخرى بالشدة نفسها مثل المرة الأولى، إذا لم يتم تطعيمهم.
وأعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، الخميس الماضي، أن الفترة من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، عطلة عن العمل مدفوعة الأجر، بسبب الوضع الوبائي السيء.
ويشار إلى أنه ابتداءً من 8 نوفمبر 2021، سيتم إدخال نظام الـ”كيو آر كود” وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.
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التعليقات على خبير روسي: 70% من متعافي كورونا يصابون مرة أخرى بأعراض شديدة
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