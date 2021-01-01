

بعد شهرين من الزواج .. هندي يبيع زوجته ليشتري هاتفًا حديثًا بعد شهرين من الزواج .. هندي يبيع زوجته ليشتري هاتفًا حديثًا

قبضت الشرطة على صبي هندي يبلغ من العمر 17 عامًا، باع زوجته لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا، في ولاية راجستان، بشمال غرب الهند .



وبحسب India today، تزوج المتهم المعروف باسم راجيش رانا، من قرية سوليكيلا بمنطقة بولانجير في أوديشا، زوجنه قبل شهرين فقط.



بدأ الأمر بتواصل المراهق الهندي قبل الزواج مع الفتاة البالغة من العمر 26 عاماً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووقع كلاهما في حب بعضهما البعض، وبعد ذلك وافقت أسرتيهما على زواجهما بالطريقة التقليدية، وفقاً لـ بولو موندا، المفتش المسؤول في مركز شرطة بيلبادا.

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في أغسطس، ذهب الزوجان إلى ولاية راجستان، من أجل العمل في فرن الطوب، وبعد مرور أيام قليلة قام الزوج من وظيفته الجديدة، باع «راجيش» زوجته لرجل من منطقة باران، يبلغ من العمر 55 عاماً، مقابل 1.8 ألف روبية.وبعد أن باع «راجيش» زوجته، اتصل بوالدها وأخبره بأن ابنته هربت مع أحد الأشخاص، لكن عائلة المرأة لم تصدق رواية «راجيش» وتقدمت على الفور بشكوى للشرطة.بعدما أتم «راجيش» فعلته أنفق الكثير من المال على تناول الطعام واشترى هاتفًا متطورًا.وبناءً على الشكوى، تشكل فريق من Bolangir SP Nitin Kusalkar للتحقيق في الأمر، وعند وصول فريق الشرطة من أوديشا إلى قرية باران، واجهوا صعوبة في انقاذ المرأة.حيث اعترض القرويون على ذهاب المرأة، وأغلقوا الطريق، ولم يسمحوا للمرأة بالرحيل، وأشار الرجل البالغ من العمر 55 عامًا إلى أنه اشتراها من زوجها مقابل 1.8 ألف روبية.وبعد تعاون أفراد شرطة راجستان، تمكن فريق شرطة أوديشا من نقل المرأة إلى أقرب مركز شرطة، فيما قالت المرأة إنها تريد العودة إلى والديها في أوديشا.بينما دافع «راجيش» عن نفسه موضحاً أنه لم يبع زوجته بل رهنها بمبلغ 60 ألف روبية، لأنه بحاجة إلى المال ليجري جراحة، نظراً لأنه يعاني من بعض المشاكل في القلب، فيما مثل الشاب، يوم الجمعة، أمام محكمة الأحداث، وأرسل إلى دار إصلاحية.