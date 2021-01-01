

حديقة الحيوان: اللي يعرف حد مربي نسانيس وقرود يبلغ عنه.. دي جنحة حديقة الحيوان: اللي يعرف حد مربي نسانيس وقرود يبلغ عنه.. دي جنحة

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إن حيوانات القردة والنسانيس خطر على الإنسان، لذا يجب على مقتني هذه الحيوانات إعادتها إلى حديقة الحيوانات، متابعا: «بشوف الناس في الرحاب ماشية والنسانيس على كتفها هي والقرود، مينفعش كدة، حرية الشخص بتقف إذا كنت هتأذي الشخص، والحيوانات دي بتيجي عند مرحلة سنية معينة وبعدها بتبقى مؤذية وغدارة وتنقل أمراض مشتركة كتيرة، أتمنى المواطنين ييجوا يسلموا الحيوانات دي لحديقة الحيوان ولو حد عارف حد عنده الحيوانات دي يبلغ عنها عشان نيجي ناخدها».



عقوبة امتلاك حيوانات خطرة

وأضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن هذه الحيوانات يمكن أن تنقل أمراضا جديدة غير موجودة في مصر، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يربون الحيوانات الخطرة يمكن تحرير محاضر لهم من شرطة البيئة والمسطحات، موضحا أن الكلاب يجب إعطاءها تطعيمات مع استخراج رخصة لها ووضع كمامات لها، والحيوانات المستأنسة مثل الطيور والقطط والكلاب لا حرج عليها لكن الحيوانات المفترسة مثل التماسيح والأسود خطيرة، مبينا أن البعض يتخلصون من التماسيح عندما تكبر في البحيرات العامة، مواصلا: «فيه جنحة وغرامة للي بيربي حيوانات خطيرة على الآخرين».



واقعة هروب نسناس في الهرم

وهرب منذ نحو 4 أسابيع نسناس في منطقة الهرم، ما دفع قوات الشرطة للبحث عنه خوفا من التسبب في أذى للمواطنين ولكنها فشلت في العثور عليها وظهر النسناس في منزل أحد الأشخاص الذي استدرجه بالسوداني والموز ووضعه في قفص من أجل أن يلعب به أحفاده.