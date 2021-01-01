طريقة عمل طاجن كبد وقوانص بالفريك والشعرية لـ الشيف شربيني

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طاجن كبد وقوانص بالفريك والشعرية


إذا كنتي تبحثين عن أكلة جديدة يمكنك عمل طاجن كبد وقوانص بالفريك والشعرية مع الخلطة المميزة بالمكسرات حيث تعد من أكثر الأكلات الشهية والمغذية وفى نفس الوقت مذاقها مختلف تماما عن الأطباق التقليدية.

وتستطيع المرأة تقديم طاجن كبد وقوانص بالفريك والشعرية دون أى إضافات أو أطباق جانبية فهو وجبة غذائية متكاملة

نقدم لكم طريقة عمل كبد وقوانص بالفريك والشعرية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقاديركبد وقوانص بالفريك والشعرية
فريك

شعرية

كبد وقوانص

زيت
بصل

ثوم

كركم

قرفة

قرنفل

كمون

ماء

حبهان

بهارات

ملح

فلفل أسود

لوز محمص للتزيين

طريقة عمل كبد وقوانص بالفريك والشعرية :
* إغلى الفريك فى الماء على النار حتى يصبح نصف سوا وافرمى البصل والثوم وشوحيهما فى الزبدة مع الشعرية على النار و أضيفى مكعب مرقة وقلبى جيداً

* أضيفى الملح والفلفل الأسود والكركم والقرفة القرنقل والحبهان والبهارات والكمون

* أضيفى الفريك للشعرية وأضيفى القليل من الماء وإتركيها تغلى وإسلقى الكبد والقوانص فى ماء به خل وملح على النار

* أغسلى الكبد والقوانص بالماء البارد و شوحى بصل وثوم فى زيت زيتون مع زبدة على النار

* أضيفى مكعب مرقة للبصل والثوم ثم قطعى الكبد والقوانص وأضيفيها للخليط وأضيفى القليل من الفقرفة والملح والفلفل الأسود

* حمصى اللوز فى زبدة على النار وأضيفيه لخليط الكبد والقوانص وضعى الشعرية بالفريك فى طبق التقديم

* ضعى على الوجة خليط الكبد والقوانص وزينيها البقدونس المفروم وقرن فلفل حار وتقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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