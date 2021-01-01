عميد علوم القاهرة: تقسيم الطلاب حسب الاستيعاب داخل المعامل مراعاة للإجراءات الاحترازية

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كشف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية علوم جامعة القاهرة، عن نظام الدراسة داخل المعامل بالنسبة للسكاشن العلمية فى ظل وجود فيروس كورونا ومع قرار نظام التعليم المباشر هذا العام.







وقال الدكتور أحمد الشريف خلال تصريح لصدى البلد، الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة الطلاب، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب حسب استيعاب المعامل لعدد الطلاب، بالإضافة إلى التعقيم المستمر والتهوية الجيدة فى الأماكن.

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وكان قد أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن موقف الكلية من الطلاب الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.أوضح الدكتور أحمد الشريف خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية تقوم بتطعيم الطلاب من خلال المنفذ والعيادات الموجودة بالكلية، مؤكدا على أن التطعيم لم يقتصر فق على الطلاب و لكن يتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالكلية.وأكد “الشريف ” أن جامعة القاهرة سوف تقوم بأخذ اجراء ضد الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح بداية من شهر نوفمبر القادم