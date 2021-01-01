كشف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية علوم جامعة القاهرة، عن نظام الدراسة داخل المعامل بالنسبة للسكاشن العلمية فى ظل وجود فيروس كورونا ومع قرار نظام التعليم المباشر هذا العام.
وقال الدكتور أحمد الشريف خلال تصريح لصدى البلد، الكلية تراعى كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة الطلاب، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب حسب استيعاب المعامل لعدد الطلاب، بالإضافة إلى التعقيم المستمر والتهوية الجيدة فى الأماكن.
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التعليقات على عميد علوم القاهرة: تقسيم الطلاب حسب الاستيعاب داخل المعامل مراعاة للإجراءات الاحترازية
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