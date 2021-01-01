وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.



قال وزير التربية والتعليم : يستطيع الآن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الوصول إلى مصادر التعلم المتعددة في مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية من خلال بنك المعرفة المصري.



وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لطلاب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي اكتشاف مصادر “نجوى ليمتد التفاعلية” على منصة إدارة التعلم LMS من خلال بنك المعرفة المصري:https://lms.ekb.eg

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب المدارس في مصر محظوظين بمصادر التعلم التي وفرتها الوزارة لجميع الطلاب بشكل مجاني ، لتكون بديلا مجانيا ومضمونا عن الدروس الخصوصية.وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن هناك عددا من المنصات التعليمية التي توفر للطلاب مصادر تعلم إضافية إلى جانب كتاب المدرسة التقليدي ، وهو الأمر الذي لم يحظ به طلاب المدارس في العهود الماضية.وفي هذا التقرير ، ينشر موقع صدى البلد أبرز المنصات التعليمية المتوفرة لطلاب المدارس خلال الفترة الاخيرة :منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/homeتهدف هذه المنصة الموجودة على بنك المعرفة المصري، إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقا للمعايير التعليمية القومية والدولية لكي يسهل على المتعلم فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، وذلك بالتعاون مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من 250 سنة في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم، حيث أعدت شركة بريتانيكا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية محتوى رقميا للمواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل هذا المحتوى نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو توضح الموضوعات المقررة على الطلاب في هذه المواد والمفاهيم الخاصة بها، بالاضافة إلى إتاحة أسئلة واختبارات تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس.منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.وقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الأساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/أوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.وقال إن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، قامت بإعدادها شركة سيسكو أو مايكروسوفت.وأضاف: "بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم باختيار المرحلة الدراسية"، مشيرًا إلى أن المتاح الآن على المنصة فصول على الهواء من أفضل الأساتذة في وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الثالث الإعدادي والأول والثاني والثالث الثانوي".وتابع: "بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره".وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الأسبوع، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.منصة ادارة التعلمhttps://lms.ekb.eg/وتعد منصة نظام إدارة التعلم LMS ، المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليمhttp://elearning1.moe.gov.eg/ويمكن للطلاب من خلال هذه البوابة المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانترنت ، تحميل نسخ إلكترونية من كتب الوزارة وادلة التقويم بالاضافة للاطلاع على نسخ امتحانات الاعوام السابقة.قنوات مدرستنا التعليميةيمكن للطلاب من خلال هذه القنوات متابعة البرامج التعليمية التي تم اعدادها وتقديمها بأحدث التقنيات المتطورة ، وتخدم الطلاب الدارسين بالمرحل الابتدائية والاعدادية والقانويةويمكن لمن يهمه الامر ، متابعة قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦كما مكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسيمنصة ادمودوhttps://edmodo.org/وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصولا افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي يذهبوا إليها في مدارسهم ، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الالكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين ، وتقديم الارشادات اللازمة من المعلمين للطلاب في عمل المشروعات البحثية .منصة حصص مصر www.hesas.egويمكن لمن يهمه الأمر أيضاً مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانيـة من خلال منصة حصص مصر ، بعد التسجيل والاشترك الآن مجاناً من خلال الضغط على www.hesas.egمنصة الامتحانات الالكترونيةhttps://assessment.ekb.eg/وهي منصة خاصة بطلاب المرحلة الثانوية ، حيث يدخل عليها الطلاب لأداء الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت الخاصة بها.