أول رد من وزير التعليم على الانتقادات الموجهة لمنهج علوم 4 ابتدائي



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من استمرار موجات التشكيك والهجوم على مناهج مصر الجديدة، ومحاولات تصدير انطباع عن صعوبتها، وعدم ملاءمتها للمرحلة العمرية التي تدرس فيها.



وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك منشورا كاذبا تم رصد انتشاره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يزعم بأن منهج علوم 4 ابتدائي الجديد، هو نفس منهج أحياء 2 ثانوي، في محاولة لتصدير صورة سيئة تؤكد صعوبة مناهج 4 ابتدائي الجديدة.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الصور المرفقة في هذا المنشور ليست من كتب الوزارة أصلا، وما جاء في المنشور لا أساس له من الصحة.

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الصورة المتداولةودعا وزير التربية والتعليم أولياء الأمور وجميع متابعي المنشور المذكور، إلى الاطلاع على كتاب العلوم الأصلي المقرر على 4 ابتدائي، وكتاب الأحياء الأصلي المقرر على 2 ثانوي للتحقق من مدى تبعية هذه الصور فعلا لكتب الوزارة الحكومية المصرية أم لا ، قبل نقد الوزارة وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا.