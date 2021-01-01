أعراض وأسباب مرض "بهجت المناعي" وطرق علاجه.. ولماذا سمي بهذا الاسم



مرض "بهجت المناعي" مرض "بهجت المناعي"

مرض بهجت المناعي؛ يعد أحد الأمراض المناعية، التي تصيب الجسم، وهو ما يمكن التعرف عليه، واكتشاف الإصابة به من خلال أعراضه التي يمكن التعرف عليها، ومرض بهجت المناعي من الأمراض التي لا يمكن حتى الآن معرفة سبب الإصابة به.



وفي هذا السياق قالت الدكتورة هبة عبد الله مدرس الأمراض الباطنة العامة وأمراض الروماتيزم والمناعة بكلية الطب، إن مرض بهجت هو أحد الأمراض المناعية، والتي لم يتم تحديد سببها حتى الآن، وإن كان يرجع إلى اضطراب في الجهاز المناعي.



أعراض مرض بهجت المناعي



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وأضافت، أن أعراض مرض بهجت تختلف من شخص لآخر، وقد تختفي وتتكرر من تلقاء نفسها، مشيرة إلى أن الأعراض قد تصبح أقل حدة مع مرور الوقت، والتي تستعرضها في السطور التالية:قرح مؤلمة بالفم وهى أكثر الأعراض المصاحبة للمرض.بعض المشاكل الجلدية مثل حب الشباب وقرح ببعض أجزاء الجسم.تقرحات بالأعضاء التناسلية وعادة ما تكون مؤلمة وقد تترك ندبًا.التهاب العين وهي حالة تسمى التهاب القزحية ويسبب احمرار، وألم، وعدم وضوح الرؤية في واحد أو كلتا العينين.تورم وآلام بالمفاصل.التهاب في الأوعية الدموية مما يسبب الأحمرار، والألم، وتورم في الذراعين أو الساقين عند تجلط الدم.آلام في البطن والإسهال والنزيف.التهاب في الدماغ والجهاز العصبي الذي يؤدي إلى الصداع وضعف التوازن أو السكتة الدماغية.أسباب مرض بهجت المناعيكما أشارت الدكتورة هبة عبد الله إلى أنه لا أحد يعرف حتى الآن سبب الإصابة بمرض بهجت، لكن قد يكون بسبب اضطراب الجهاز المناعي ومن المرجح أن تكون العوامل الوراثية تلعب دور أيضًا.لماذا سمى المرض بهذا الاسموعن سبب تسمية المرض بهذا الاسم، أوضحت مدرس الأمراض الباطنة العامة وأمراض الروماتيزم والمناعة بكلية الطب، أنه سمى بهذا الاسم منذ عام 1937على اسم مكتشفه الطبيب التركي خلوصى بهجت، في جامعة إسطنبول بعد أن وصفه بثلاثة أعراض متلازمة وهي: التقرحات الفموية والتناسلية، والتهاب القزحية.علاج ومضاعفات مرض بهجت المناعيولفتت إلى أن علاج مرض بهجت يعتمد على أعراضه، وفى حالة تجاهلها تحدث مضاعفات صحية؛ مثل إهمال علاج التهاب القزحية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية أو العمى.وتشدد دكتورة هبه، على أن الاكتشاف المبكر لأي مرض، هو طريق السلامة المبكرة.