أهم أعراض الأزمة القلبية
الأزمة القلبية أخطر ما يتعرض له مريض القلب لذا يجب عند حدوث الأزمة القلبية اللجوء لأقرب مستشفى لسرعة التعامل معها.
وقال الدكتور هاني مهنى أخصائي أمراض وجراحات القلب إن أهم أعراض الأزمة القلبية تتضمن:
١- آلام الصدر المفاجئة
٢- الشعور بغثيان وميل للقيء
٣- وجود عرق غزير
٤-عدم انتظام ضربات القلب
وتابع أنه في حالة إذا كان سبب الأزمة القلبية هو انسداد في واحد من شرايين القلب الفرعية يستمر القلب في العمل مع ضرورة عمل الفحوصات اللازمة لضمان عدم تكرار الأزمة، مؤكدا أن الخطورة إذا حصلت الأزمة القلبية بسبب انسداد الشريان التاجي الرئيسي أو عدد من شرايين القلب في وقت واحد
وأكد أنه في تلك الحالة يكون الوقت عاملا مهما وكل ثانية تفرق في حياة المريض، وقد يتسبب إهمال الحالة في توقف عضلة القلب وحينها يجب التدخل الطبي في أقل من ٣ دقائق لإعادة القلب للعمل باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز الصدمات الكهربائية، ثم التدخل بعدها مباشرة لإنقاذ الشريان التاجي المغلق.
وأشار أخصائي أمراض القلب إلى أن الوقاية خير من العلاج لذا تأتي أهمية الكشف المبكر عند الشعور بأي عرض من الأعراض الخاصة بالأزمات القلبية لأن الأزمة القلبية في البداية سهل التعامل معها.
ونصح أي مريض بعدم تجاهل آلام الصدر وعدم تناول أي مسكنات في حالة شعوره بألم في الصدر بل يجب التوجه على الفور لأقرب مستشفى مختص للكشف وعمل الفحوصات اللازمة.
التعليقات على أهم أعراض الأزمة القلبية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق