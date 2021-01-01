

أهم أعراض الأزمة القلبية أهم أعراض الأزمة القلبية



الأزمة القلبية أخطر ما يتعرض له مريض القلب لذا يجب عند حدوث الأزمة القلبية اللجوء لأقرب مستشفى لسرعة التعامل معها.



وقال الدكتور هاني مهنى أخصائي أمراض وجراحات القلب إن أهم أعراض الأزمة القلبية تتضمن:



١- آلام الصدر المفاجئة

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٢- الشعور بغثيان وميل للقيء٣- وجود عرق غزير٤-عدم انتظام ضربات القلبوتابع أنه في حالة إذا كان سبب الأزمة القلبية هو انسداد في واحد من شرايين القلب الفرعية يستمر القلب في العمل مع ضرورة عمل الفحوصات اللازمة لضمان عدم تكرار الأزمة، مؤكدا أن الخطورة إذا حصلت الأزمة القلبية بسبب انسداد الشريان التاجي الرئيسي أو عدد من شرايين القلب في وقت واحدوأكد أنه في تلك الحالة يكون الوقت عاملا مهما وكل ثانية تفرق في حياة المريض، وقد يتسبب إهمال الحالة في توقف عضلة القلب وحينها يجب التدخل الطبي في أقل من ٣ دقائق لإعادة القلب للعمل باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز الصدمات الكهربائية، ثم التدخل بعدها مباشرة لإنقاذ الشريان التاجي المغلق.وأشار أخصائي أمراض القلب إلى أن الوقاية خير من العلاج لذا تأتي أهمية الكشف المبكر عند الشعور بأي عرض من الأعراض الخاصة بالأزمات القلبية لأن الأزمة القلبية في البداية سهل التعامل معها.ونصح أي مريض بعدم تجاهل آلام الصدر وعدم تناول أي مسكنات في حالة شعوره بألم في الصدر بل يجب التوجه على الفور لأقرب مستشفى مختص للكشف وعمل الفحوصات اللازمة.