يوجد ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول والثاني وسكر الحمل والسكر الثانوي.
من جانبه قال الدكتور أحمد السبعاوي أخصائى السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر: إن الإصابة بمرض السكر تحدث نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم وعندما يصل لمستوى معين يظهر السكر في البول، مشيرا إلى أن هناك ٤ أنواع من مرض السكر منها: سكر النوع الأول وسكر النوع الثاني او سكر الحمل أو السكر الثانوي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " فيتو" ان سكر النوع الأول يحدث نتيجة عدم قدرة البنكرياس علي إفراز الإنسولين ويتعرض له الأطفال محذرا من مضاعفات سكر النوع الأول وهي الغيبوبة وهبوط السكر ويعتمد العلاج على الانسولين السريع لتغطية احتياجات الجسم.
وتابع: إن سكر النوع الثاني يحدث في كبار السن وعلاجه يكون أقراص أو أنسولين حسب الحالة الصحية للمريض موضحا أن سكر الحمل يحدث للسيدة الحامل في الأسبوع من ٢٤ إلى ٢٨ من الحمل ويكون علاجه تناول الأنسولين مؤكدا أن ٥٠% من إصابات سكر الحمل تنتهي بعد الولادة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أنواع مرض السكر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق