أنواع مرض السكر



مرض السكرى مرض السكرى



يوجد ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول والثاني وسكر الحمل والسكر الثانوي.



من جانبه قال الدكتور أحمد السبعاوي أخصائى السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر: إن الإصابة بمرض السكر تحدث نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم وعندما يصل لمستوى معين يظهر السكر في البول، مشيرا إلى أن هناك ٤ أنواع من مرض السكر منها: سكر النوع الأول وسكر النوع الثاني او سكر الحمل أو السكر الثانوي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " فيتو" ان سكر النوع الأول يحدث نتيجة عدم قدرة البنكرياس علي إفراز الإنسولين ويتعرض له الأطفال محذرا من مضاعفات سكر النوع الأول وهي الغيبوبة وهبوط السكر ويعتمد العلاج على الانسولين السريع لتغطية احتياجات الجسم.



وتابع: إن سكر النوع الثاني يحدث في كبار السن وعلاجه يكون أقراص أو أنسولين حسب الحالة الصحية للمريض موضحا أن سكر الحمل يحدث للسيدة الحامل في الأسبوع من ٢٤ إلى ٢٨ من الحمل ويكون علاجه تناول الأنسولين مؤكدا أن ٥٠% من إصابات سكر الحمل تنتهي بعد الولادة.

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وكشف عن نوع رابع وهو سكر ثانوي يحدث بسبب تغيرات جينية في الجسم أو في حالة استئصال البنكرياس بعد تعرضه لأورام أو نتيجة عشوائية استخدام ادوية الكورتيزون تسبب الإصابة بمرض السكر لذا لا يمكن تناول دواء بدون الرجوع للطبيب.وتوفر وزارة الصحة في مبادرة أصحاب الأمراض المزمنة فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها حيث فحصت ما يقرب من ٥٠ مليون مواطن ضمن الخدمات المقدمة الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب).كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.