أعراض مرض السكر عند الأطفال



مرض السكر مرض السكر

مرض السكر لدى الأطفال يكون من النوع الأول بينما مرض السكر لدى البالغين يكون من النوع الثاني.



و قالت الدكتورة رشا طريف أستاذ طب الأطفال والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس أن الأهل يجب عليهم ملاحظة أعراض الإصابة بالسكر لدى الأطفال منها التبول بكثرة وشرب المياه بكثرة أو أي سوائل أخرى.



وأشارت إلى أن الطفل المصاب بالسكر تكون مناعته ضعيفة لذا يتعرض للتعب والإعياء باستمرار بجانب فقدان الوزن رغم تناول الأكل وفي البنات تظهر أعراض الإصابة بالتهابات في المهبل.

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وأوضحت أن النوع المنتشر بين الأطفال المصابين بالسكر هو النوع الأول وسببه خلل في جهاز المناعة وهو مرض مناعي وليس وراثي وعلاجه الوحيد هو الأنسولين وبدأ مؤخرا يظهر النوع الثاني لدى الأطفال بسبب السمنة.واكدت أن من أهم أعراض الإصابة بالسكر لدى الأطفال فقدان الوزن وشرب المياه بكثرة والتبول بكثرة لاإراديا لذا يجب عند زيادة تلك الأعراض إجراء تحاليل السكر للطفل منها تحليل دم وسكر صائم وفاطر للكشف والعلاج المبكر ومنع وصول الطفل لمرحلة غيبوبة السكر.وأوضح الأطباء أن السكر لدى الأطفال ليس له عمر معين للظهور بل يمكن أن يظهر لدى الطفل من عمر عام حتى ١٧ عاما وعدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين.وكانت وزارة الصحة أكدت أن هناك أنواع من مرض السكري منهم أولا السكر من النوع الثاني ويكون بسبب نقص إنتاج الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال الإنسولين من قبل الجسم وعادة ما يكون نتيجة زيادة في الوزن والسمنة وعدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي.كما أن سكر النوع الأول يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين ويتوقف تماما عن الإفراز ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالإنسولين.وأوضحت أن هذا النوع من السكر لا يمكن تفاديه لأنه مرض مناعي ويأتي بدون أي مقدمة كما أنه يصيب الأطفال والشباب في الغالب.والنوع الثالث هو سكر الحمل وهو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المستوى الطبيعي حيث يظهر غالبا في الأسبوع الـ 24 والـ 28 من الحمل ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة.والنوع الرابع السكر الثانوي ويحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم مثل أورام الغدد الفوق كلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو التهاب المزمن للبنكرياس.كما يمكن أن يكون سبب إصابة مريض بالسكري الثانوي نتيجة تناول بعض الأدوية لفترة طويلة مثل الكورتيزون.