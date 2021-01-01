قام مجموعة من المجتجين على ارتفاع اسعار البنزين الفترة الأخيرة فى فرنسا بقطع الطريق المؤدى إلى مستودع النفط فى منطقة كوت دازور، حيث تجمع العشرات على مداخل الشوارع المؤدية للمستودع.
وأكد مجلس بلدية بوجيه سور ارجنز، أنهم يتواصلون مع المتظاهرين الذين تجمعوا منذ مساء أمس الثلاثاء، كما تم التنسيق مع الداخلية التى بدورها أرسلت دوريات لتهدئة المتظاهرين.
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التعليقات على متظاهرون بفرنسا بسبب ارتفاع سعر الوقود.. فيديو
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