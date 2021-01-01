متظاهرون بفرنسا بسبب ارتفاع سعر الوقود.. فيديو



متظاهرون بفرنسا متظاهرون بفرنسا

قام مجموعة من المجتجين على ارتفاع اسعار البنزين الفترة الأخيرة فى فرنسا بقطع الطريق المؤدى إلى مستودع النفط فى منطقة كوت دازور، حيث تجمع العشرات على مداخل الشوارع المؤدية للمستودع.







وأكد مجلس بلدية بوجيه سور ارجنز، أنهم يتواصلون مع المتظاهرين الذين تجمعوا منذ مساء أمس الثلاثاء، كما تم التنسيق مع الداخلية التى بدورها أرسلت دوريات لتهدئة المتظاهرين.

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ومن جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن المتظاهرين لا ينتمون لحركة السترات الصفراء التى تظاهرات منذ أكثر من عام لنفس السبب حينها، وأيضًا ليسوا من العاملين فى المستودع.واعترض المتطاهرون ثلاث صهاريج للنفط، حيث نشروا عدد من الإطارات والخشب وقاموا بتفريغ عبوات زيوت على الطريق.https://twitter.com/i/status/1453331407292416002