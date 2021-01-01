الفريق أسامة عسكر.. رئيس الأركان الجديد للقوات المسلحة



الفريق أسامة عسكر الفريق أسامة عسكر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارا اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.



وتولى الفريق أسامة عسكر قبل توليه المنصب الجديد، منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، كما كان يشغل قبلها منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.



وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائدا للجيش الثالث الميدانى.