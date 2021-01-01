ارتفاع درجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

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ارتفاع درجات الحرارة غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيكون لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

بالنسبة لدرجات الحرارة، غداً الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

المصدر: youm7

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