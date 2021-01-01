رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

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صورة الخبر: طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة
طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

أكد مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، أنه تمت عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300، المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار موسكو، اليوم الأربعاء، بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.

وقالت مصر للطيران، في بيان رسمي لها، إنه تم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بحسب مصادر مطلعة، فإن قائد الطائرة أطلق إنذارا عاجلا بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، يطلب العودة إلى مطار القاهرة مرة أخرى، على الفور استجاب برج المراقبة وسمح للطائرة بالعودة مرة أخرى والهبوط بشكل طارئ في أرض المطار، وسط استعدادا وتجهيزات خاصة لعودة الطائرة.

ويجرى حاليا اتخاذ كافة الاجراءات حيال الواقعة، والتحقيق فيما وراء هذه الرسالة، التي من الممكن أن يتبين فيما بعد أنها رسالة وهمية ومجرد تهديد كاذب مثلما يحدث من وقائع مشابه في عالم الطيران بجميع دول العالم وعلى متن كبرى الشركات العالمية، ولكن سلطات مطار القاهرة تتعامل بكل جدية وحزم مع الواقعة، وتتخذ كل الاجراءات اللازمة حيال، بما يضمن أمن وسلامة الركاب سواء المسافرين أو القادمين من دول الخارج إلى الأراضي المصرية.

المصدر: elbalad

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