أكد مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، أنه تمت عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300، المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار موسكو، اليوم الأربعاء، بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.
وقالت مصر للطيران، في بيان رسمي لها، إنه تم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
بحسب مصادر مطلعة، فإن قائد الطائرة أطلق إنذارا عاجلا بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، يطلب العودة إلى مطار القاهرة مرة أخرى، على الفور استجاب برج المراقبة وسمح للطائرة بالعودة مرة أخرى والهبوط بشكل طارئ في أرض المطار، وسط استعدادا وتجهيزات خاصة لعودة الطائرة.
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التعليقات على رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة
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