

بأعلى معدل تحديث شاشة.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف Moto G200 بأعلى معدل تحديث شاشة.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف Moto G200

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتفها المتميز Moto G200 الشهر المقبل، حيث ستطرحه في عدد كبير من الأسواق العالمية على رأسها الصين ولكن باسم مختلف وهو Edge S30 .



وكشفت أحدث التسريبات أن هاتف Moto G200 سيأتى بعدد كبير من المواصفات والإمكانات الجبارة منها شاشة فائقة الجودة بأعلى معدل تحديث على الإطلاق، إلى جانب معالج قوى يقدم أداء سريعا، وذلك بحسب موقع Gizmochina .



وسيأتى هاتف Moto G200 بشاشة من نوع OLED ، قياس 6.4 بوصة، تأتي بجودة عرض+ HD، مع أعلى معدل تحديث للشاشة 144 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

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وسيقدم هاتف Moto G200 كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.وسيحتوى هاتف موتورولا القادم Moto G200 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، بالإضافة إلى سعر مناسب.وسيعمل هاتف موتورولا Moto G200 بمعالج من نوع Snapdragon 888 الأفضل من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128جيجابايت .