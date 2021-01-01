تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتفها المتميز Moto G200 الشهر المقبل، حيث ستطرحه في عدد كبير من الأسواق العالمية على رأسها الصين ولكن باسم مختلف وهو Edge S30 .
وكشفت أحدث التسريبات أن هاتف Moto G200 سيأتى بعدد كبير من المواصفات والإمكانات الجبارة منها شاشة فائقة الجودة بأعلى معدل تحديث على الإطلاق، إلى جانب معالج قوى يقدم أداء سريعا، وذلك بحسب موقع Gizmochina .
وسيأتى هاتف Moto G200 بشاشة من نوع OLED ، قياس 6.4 بوصة، تأتي بجودة عرض+ HD، مع أعلى معدل تحديث للشاشة 144 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.
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التعليقات على بأعلى معدل تحديث شاشة.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف Moto G200
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