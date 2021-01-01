تتمتع عملة Bitcoin البيتكوين المشفرة بشعبية جارفة في الوقت الحالي، فبعد أن كانت مجرد عملة رقمية مشفرة على الإنترنت تساوي عددا زهيدا من الدولارات، أصبحت في الوقت الحالي تساوي عشرات الآلاف ومن يمتلك منها القليل أصبح يمتلك ثروة كبيرة.
وعلى الرغم من أن الاهتمام بالبيتكوين زاد في الفترة الأخيرة وأصبح الاهتمام بها من قبل جميع الفئات العمرية وكذلك الطبقية فبعد أن كان يمتلكها كبار رجال الأعمال العالميين ، أصبح شباب الجامعة وحتى المراهقين يبحثون عن أى طريقة لامتلاك عملة البيتكوين، ولكن هذا الأمر لم يغير من أسرار بيتكوين الخفية في شيء.
وفي دراسة أجارها الباحثان في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إيجور ماكاروف وأنطوانيت شوار، كشفا فيها عن أسرار خطيرة عن البيتكوين، أبرزها أن من يتحكم في ثلث العملة هم فقط 10 آلاف مستثمر في العالم .
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التعليقات على من يملك بيتكوين؟.. دراسة تكشف أسرارا خطيرة عن العملة المشفرة
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