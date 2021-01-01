

رسميا هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth .. سعر ومواصفات رسميا هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth .. سعر ومواصفات

أطلقت شركة هونر الصينية رسميا هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth والذى يأتى بعدد من الميزات الكبيرة مع أداء قوى وسريع للغاية كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Honor Play5 Youth الشبابي يأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة شاشة + Full HD ، ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع نوتش على شكل حبة أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتى بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم هاتف Honor Play5 Youth كاميرا خلفية رباعية على شكل دائرتين ، كل دائرة تحتوى على كاميرتين الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED .

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ويحتوى هاتف Honor Play5 Youth على بطارية سعة 4800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، يمكنها شحن البطارية بنسبة 50٪ في 15 دقيقة فقط.ويعمل هاتف Honor Play5 Youth بمعالج من نوع Dimensity 900 من شركة ميديا تيك، مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128/256 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل أندرويد 11 .ويبدأ سعر هاتف Honor Play5 Youth من حوالي 280 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 4 آلاف و 400 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.