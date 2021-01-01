أطلقت شركة هونر الصينية رسميا هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth والذى يأتى بعدد من الميزات الكبيرة مع أداء قوى وسريع للغاية كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Honor Play5 Youth الشبابي يأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة شاشة + Full HD ، ودقة 1080 × 2400 بكسل، مع نوتش على شكل حبة أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتى بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
ويقدم هاتف Honor Play5 Youth كاميرا خلفية رباعية على شكل دائرتين ، كل دائرة تحتوى على كاميرتين الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب فلاش LED .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رسميا هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth .. سعر ومواصفات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق