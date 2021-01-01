

قريبا.. واتساب يطالب الملايين من مستخدميه القيام بهذا الإجراء لأول مرة قريبا.. واتساب يطالب الملايين من مستخدميه القيام بهذا الإجراء لأول مرة

قد يطلب تطبيق واتساب WhatsApp، قريبا من الملايين من مستخدميه إضافة هويتهم للتحقق من شخصيتهم الحقيقة عند إجراء عمليات المدفوعات عبر نظامه الأساسي لأول مرة منذ إطلاق الخدمة.



أفاد تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية، بأن سلاسل الجديدة التي تم رصدها في أحدث إصدار تجريبي من واتساب تشير إلى أن برنامج المراسلة سيطلب من المستخدمين تحميل مستندات التحقق لمواصلة استخدام المدفوعات عبر المنصة.



وفي الوقت الحالي، عند إعداد خدمة المدفوعات WhatsApp Pay في الهند، تتحقق الخدمة من رقم الهاتف المرتبط بحسابك المصرفي لتمكين المعاملات المستندة إلى UPI.

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وفي البرازيل، يستخدم برنامج المراسلة خدمة Facebook Pay للتحقق من صحة معلومات بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بالمستخدمين لتسهيل المدفوعات، أي لا يلزم تقديم أي وثائق شخصية للتحقق من هوية.ووفقا للتقرير، فأن الخدمة لا تطلب من المستخدمين حاليا، تقديم أي مستندات تثبت هويتهم للتحقق من الهوية لإجراء عمليات الدفع ومع ذلك، قد يتغير ذلك قريبا.وتعد خدمة WhatsApp Payments، كما يوحي الاسم هي أداة لتحويل الأموال تتيح لمستخدمي واتساب إلى إرسال وتلقي الأموال من وإلى جهات الاتصال الخاصة بهم والمشتركة في الخدمة، تم إطلاقها لأول مرة في البرازيل العام الماضي وتم طرحه لاحقًا في مناطق أخرى مثل الهند.ويتضمن إصدار واتساب التجريبي الذي يحمل الرقم v2.21.22.6، عددًا قليلاً من السلاسل الجديدة التي تشير إلى أنه قد يتعين على المستخدمين إرسال مستندات التحقق من الهوية لاستخدام ميزة المدفوعات في المستقبل، ولكن ليس من الواضح سبب قيام شركة واتساب بهذا الإجراء لتنشيط ميزة المدفوعات.لماذا قد يطلب واتساب التحقق من الهوية لإجراء المدفوعاتأشار تقرير نشره موقع مطورو XDA، إلى أن واتساب قد يستخدم هذا التغيير لعدة احتمالات من بينها:- أن واتساب ربما يستعد لإطلاق خدمة المدفوعات الخاصة به WhatsApp Pay في دولة جديدة، حيث يمكن أن يكون التحقق من الهوية مجرد مطلب قانوني في تلك المنطقة، إذا كان الأمر كذلك، فلن يُطلب من مستخدمي WhatsApp Pay في الهند والبرازيل إرسال أي مستندات.- قد يقتصر التحقق من الهوية على أولئك الذين يستخدمون WhatsApp Pay لتلقي مدفوعات لأعمالهم.- لا تتطلب التطبيقات المستندة إلى UPI، مثل Google Pay و PhonePe وحتى WhatsApp Pay، من المستخدمين إرسال أي مستندات لتحويل الأموال أو استلامها. ومع ذلك ، فإن بعض تطبيقات المحفظة مثل PayTM تطلب التحقق، مما يشير إلى أن واتساب قد يعمل على ميزة المحفظة لـ WhatsApp Pay، والتي تتطلب من المستخدمين تقديم مستندات الهوية.وردا على الاحتمالات السابقة، قال متح باسم شركة واتساب في بيان: “إن ميزة المدفوعات في الهند، لا تتطلب أي مستندات تحقق، فأن ميزة المدفوعات بالدولة الآسيوية معتمدة من قبل National Payments Corporation وتدعمها BHIM UPI التي تتيح المعاملات مع شركاء مصرفيين شرعيين”.وأضاف:" إن واتساب مثل تطبيقات الدفع UPI الأخرى، تحتاج المستخدم إلى التأكد من أن رقم الهاتف المحمول هو نفسه الرقم المرتبط بحسابه المصرفي، لبدء إرسال الأموال واستلامها، من خلال منصة المراسلة".