روسيا تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب رواد الفضاء

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روسيا تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب رواد الفضاء

أعلنت شركة "إنيرغيا" الروسية عن موعد البدء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي الجديدة التي طورتها لتدريب رواد الفضاء.

وعلى هامش المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للفضاء الذي عقد في دبي قال كبير المهندسين في شركة "إنيرغيا" الروسية، دميتري أحمدوف: "ستبدأ شركتنا في نوفمبر المقبل باستخدام منظومة Odyssey للواقع الافتراضي والتي طورت لتدريب الرواد على العمل في الفضاء المفتوح، وقبل نهاية مارس المقبل ستضاف إلى برمجيات هذه المنظومة برمجيات تساعد الرواد بالتعرف على وحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية".

وأضاف "في 31 أكتوبر الجاري سننتهي من العمل على العقود المطلوبة لتشغيل المنظومة الجديدة، وبدءا من نوفمبر سنبدأ بتشغيل المنظومة.. نموذج وحدة ناؤوكا غير موجود حاليا في برمجيات Odyssey ، لكني آمل أن يظهر قريبا، نخطط لإدخال هذا النموذج قبل مارس المقبل، وربما نفعل ذلك في يناير القادم".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن شركة RK-Tsifra التابعة لها تعمل هي الأخرى على تطوير تقنيات تعتمد على الواقع الافتراضي لتدريب الرواد على الرحلات الفضائية المأهولة، كما سجلت شركة "بناء أجهزة تدريب رواد الفضاء" الروسية أيضا براءة اختراع العام الماضي لتطوير تقنيات تعتمد على الواقع المعزز لتدريب رواد الفضاء.

المصدر: روسيا اليوم

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