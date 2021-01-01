

"روس كوسموس" تشكك في اقتراحات "ناسا" بشأن محطة الفضاء الدولية "روس كوسموس" تشكك في اقتراحات "ناسا" بشأن محطة الفضاء الدولية

أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء دميتري رغوزين، أن المؤسسة ترى أنه من غير المرجح أن يتم تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، وهو ما تصر عليه وكالة "ناسا".



وقال في المؤتمر الدولي الـ72 للملاحة الفضائية في دبي: "تحدث الأمريكيون اليوم في اجتماع معي عن عام 2030، وهو أمر يصعب تصديقه".



وأضاف: "مناقشة المصير المستقبلي لمحطة الفضاء الدولية لا يمكن تحقيقها إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية ضد شركات "روس كوسموس".

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من جهتها، أشارت المؤسسة إلى أن رئيسها أجرى في يونيو الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، ودعاه لزيارة روسيا، وبدوره اقترح "تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030".وتم إدراج العديد من شركات الفضاء الروسية من بينها "Samara RCC Progress" والمعهد المركزي للبحوث العلمية للهندسة الميكانيكية (TsNIIMash)، في قوائم العقوبات الأمريكية، ما يعني أن "الشركات الأمريكية ستحتاج الآن إلى الحصول على تراخيص للتعامل معها".