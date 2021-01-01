أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية للفضاء دميتري رغوزين، أن المؤسسة ترى أنه من غير المرجح أن يتم تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، وهو ما تصر عليه وكالة "ناسا".
وقال في المؤتمر الدولي الـ72 للملاحة الفضائية في دبي: "تحدث الأمريكيون اليوم في اجتماع معي عن عام 2030، وهو أمر يصعب تصديقه".
وأضاف: "مناقشة المصير المستقبلي لمحطة الفضاء الدولية لا يمكن تحقيقها إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية ضد شركات "روس كوسموس".
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التعليقات على "روس كوسموس" تشكك في اقتراحات "ناسا" بشأن محطة الفضاء الدولية
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