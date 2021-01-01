

PayPal تنفي رغبتها في الاستحواذ على Pinterest وسهم الأخيرة يهبط ١٢% PayPal تنفي رغبتها في الاستحواذ على Pinterest وسهم الأخيرة يهبط ١٢%

وقد انخفضت قيمة ثروة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pinterest، بين سيلبرمان، يوم الاثنين، بنحو ٤٠٠ مليون دولار لتصل صافي ثروته إلى ٢,٩ مليار دولار



تراجعت أسهم Pinterest بنسبة ١٢% بعدما أعلنت شركة PayPal للمدفوعات الرقمية إنها غير مهتمة بشراء شبكة التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، منهية بذلك تكهنات بشأن استحواذ محتمل بقيمة ٤٥ مليار دولار كان من الممكن أن يكون أحد أكبر عمليات الاندماج لهذا العام.



قالت شركة PayPal في بيان من جملة واحدة رداً على شائعات السوق حول عملية الاستحواذ المحتملة يوم الإثنين، إن PayPal “لا تسعى للاستحواذ على Pinterest في هذا الوقت”.

كان لدى المستثمرين ردود فعل متباينة على الأخبار، فقد تراجعت أسهم Pinterest بشدة بحلول منتصف النهار، حيث انخفضت بنسبة ١٢%، بينما قفزت أسهم PayPal بنسبة ٤% تقريبًا.

قد يعجبك أيضا...

ظهرت أخبار الأسبوع الماضي أن PayPal كانت تبحث عن استحواذ آخر ذو قيمة عالية، حيث أفادت عدة منافذ أن الشركة كانت في مرحلة مبكرة من المحادثات مع Pinterest للتوصل إلى صفقة.يقال إن عملاق المدفوعات الرقمية في وادي السليكون بحث عرضًا لشراء Pinterest بحوالي ٧٠ دولارًا للسهم، وهو ما كان سيحقق تقييمًا بأكثر من ٤٠ مليار دولار.كان من الممكن أن تكون الصفقة مع موقع الصور Pinterest، الذي قدم في السنوات الأخيرة المزيد من ميزات التسوق عبر الإنترنت ودخل في شراكة مع Shopify، منطقية بالنسبة لشركة PayPal، حيث تواصل الشركة توسعها في التجارة الإلكترونية.تم طرح Pinterest للاكتتاب العام في عام 2019 وشهدت زيادة في إيراداتها بنسبة 50% تقريبًا في عام 2020 لتصل إلى 1.7 مليار دولار وسط زيادة في عدد المستخدمين الجدد. في غضون ذلك، انفصلت PayPal عن eBay في عام 2015 ولديها اليوم إيرادات سنوية تزيد عن 20 مليار دولار.لدى PayPal تاريخ في عقد الصفقات الكبيرة. اشترت الشركة في الشهر الماضي منصة Paidy اليابانية التي تتيح “الشراء الآن والدفع لاحقًا” مقابل ٢,٧ مليار دولار. كانت أكبر عملية استحواذ لـشركة PayPal حتى الآن في عام ١٠١٩، عندما اشترت موقع Honey للتسوق مقابل حوالي ٤ مليارات دولار. يبدو أن هناك صفقة أخرى محتملة، وفقًا لبعض الخبراء، نظرًا لأن شركة PayPal لديها أكثر من ١٩ مليار دولار نقدًا في ميزانيتها المالية منذ يونيو.وقد انخفضت قيمة ثروة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pinterest، بين سيلبرمان، يوم الاثنين، بنحو ٤٠٠ مليون دولار لتصل صافي ثروته إلى ٢,٩ مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس. يمتلك سيلبرمان حصة ٣٨% في الشركة، التي تم طرحها للاكتتاب العام في أبريل ٢٠١٩ ولديها أكثر من ٤٥٠ مليون مستخدم حول العالم.