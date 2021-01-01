قررت سوني العودة بقوة لسوق الهواتف الذكية وكشفت عن جهاز زودته بأفضل التقنيات.
ويأتي هاتف Sony Xperia Pro-I الجديد بهيكل بتصميم مميز جدا مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166/72/8.9) ملم، ووزنه 221 غ، وحصل الهيكل على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP65/IP68.
كما حصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 643 شمعة/م، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.
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التعليقات على سوني تكشف عن أحد أفضل هواتف أندرويد!
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