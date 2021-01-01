عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

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عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الثلاثاء، القبض على نحو 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة على الإنترنت المظلم (دارك ويب) في كافة أنحاء العالم، في إحدى أكبر العمليات على الإطلاق ضد هذه النسخة الخفيّة من الإنترنت.

ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن يوروبول الإعلان عن مصادرة ملايين اليورو نقداً وبالبيتكوين، إضافة إلى مخدّرات وأسلحة في هذه العملية المسمّاة «دارك هانتور» (DarkHunTOR).

وأوضحت يوروبول، أن هذه العملية كانت تقوم على سلسلة خطوات منفصلة لكن متكاملة في أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي العملية استكمالاً لتفكيك منصّة «دارك ماركت» (DarkMarket) في يناير بقيادة الشرطة الألمانية.

وقدّم هذه المنصّة المحققون آنذاك على أنها «أوسع» نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.

وفي الولايات المتحدة، تم القبض على حوالي 65 شخصاً في هذه العملية التي سمحت أيضاً بتوقيف 47 شخصاً في ألمانيا و24 في بريطانيا و4 في إيطاليا و4 في هولندا وغيرهم.

المصدر: المصرى اليوم

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