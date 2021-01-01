عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الثلاثاء، القبض على نحو 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة على الإنترنت المظلم (دارك ويب) في كافة أنحاء العالم، في إحدى أكبر العمليات على الإطلاق ضد هذه النسخة الخفيّة من الإنترنت.
ونقلت شبكة «يورو نيوز» عن يوروبول الإعلان عن مصادرة ملايين اليورو نقداً وبالبيتكوين، إضافة إلى مخدّرات وأسلحة في هذه العملية المسمّاة «دارك هانتور» (DarkHunTOR).
وأوضحت يوروبول، أن هذه العملية كانت تقوم على سلسلة خطوات منفصلة لكن متكاملة في أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
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