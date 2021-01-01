كشفت تسريبات حديثة عن أن ملف انتهاكات حقوق عاملات خدمة منزلية في الكويت ودول خليجية وعربية أخرى، مثل بوادر أزمة بين شركتي "أبل" و"فيسبوك" الأميركيتين قبل نحو سنتين.
بوادر أزمة بين "فيسبوك" تصعد خلافها مع "أبل" بإجراء جديد
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" التي نشرت التسريبات إلى أن "الأزمة التي وصلت آنذاك إلى قيام الأولى بتوجيه تهديد إلى الثانية بحذف تطبيقيها (فيسبوك) و(إنستغرام) من متجر (أبل) الإلكتروني العالمي المعروف بـ(آب ستور)".
والتسريبات عبارة عن وثائق داخلية خاصة بـ"فيسبوك"، وهي الوثائق التي كشفت عن أن "الشركة أقرت في العام 2019، بأنها مقصرة في تفعيل إجراءات المكافحة المناسبة ضد ممارسات الإساءة ضد عاملات خدمة منزليات من الفلبين اشتكين عبر منصتي التواصل الاجتماعي من تعرضهن لتلك الممارسات على أيدي مخدوميهن".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بوادر أزمة بين "أبل" و"فيسبوك" بسبب عاملات خدمة في الكويت ودول أخرى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق