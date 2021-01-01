كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يتضمن استغاثة من إحدى الفتيات، بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.
وبالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه فـى (19) قضية ما بين (قتل عمد - سلاح ناري - مخدرات - ضرب - شروع فـى قتل) ، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً ، وبالسجن ثلاث سنوات).. ومحكوم عليه بالحبس (11) شهر فـى (5) قضايا ما بين "تبديد وضرب" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية.
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التعليقات على بعد أستغاثة علي النت .. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها
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