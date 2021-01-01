

بعد أستغاثة علي النت .. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها بعد أستغاثة علي النت .. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يتضمن استغاثة من إحدى الفتيات، بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.







وبالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه فـى (19) قضية ما بين (قتل عمد - سلاح ناري - مخدرات - ضرب - شروع فـى قتل) ، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً ، و​بالسجن ثلاث سنوات).. ومحكوم عليه بالحبس (11) شهر فـى (5) قضايا ما بين "تبديد وضرب" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي بسوهاج، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلته القوات بالمثل ، مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بجواره على ( بندقية آلية - 4 خزينة – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديري).واتخذت الإجراءات القانونية.



