أبرز ما يميز حاسب Surface المتطور الجديد من مايكروسوفت

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أبرز ما يميز حاسب Surface المتطور الجديد من مايكروسوفت

أرادت مايكروسوفت أن تميز حاسبها المحمول هذا العام عن بقية حواسب Surface فزودته بالعديد من الميزات التي تجعل منه أحد أفضل الأجهزة المحمولة حاليا.

ومن ناحية الشكل يأتي حاسب Surface Pro 8 شبيها بحاسب Surface لكنه أتى بشاشة بمقاس 13 بوصة ذات حواف رقيقة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ويمكن الرسم والكتابة عليها بواسطة قلم ذكي.

وتتمتع شاشة هذا الجهاز بتردد يصل إلى 120 هيرتزا، كما تدعم ميزة Adaptive Color التي تضبط السطوع والألوان وفقا لإضاءة البيئة المحيطة بالجهاز.

وتعمل نماذج الحاسب الجديدة بأنظمة "ويندوز-11"، ومعالجات Intel Core i7 أو Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 8 و32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تبدأ من 128 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

أما الهيكل الأساسي لحاسب فدعم بمنافذ Type-C التي تدعم Thunderbolt 4 لوصل الحاسب بمعالجات رسوميات خارجية، كما جهز بمنفذ Surface Connect للشحن السريع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ويمكن وصل الهيكل مع لوحة مفاتيح خارجية أنيقة ورقيقة ليتم استعمال الجهاز كحاسب محمول صغير متكامل.

المصدر: روسيا اليوم

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