أرادت مايكروسوفت أن تميز حاسبها المحمول هذا العام عن بقية حواسب Surface فزودته بالعديد من الميزات التي تجعل منه أحد أفضل الأجهزة المحمولة حاليا.
ومن ناحية الشكل يأتي حاسب Surface Pro 8 شبيها بحاسب Surface لكنه أتى بشاشة بمقاس 13 بوصة ذات حواف رقيقة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ويمكن الرسم والكتابة عليها بواسطة قلم ذكي.
وتتمتع شاشة هذا الجهاز بتردد يصل إلى 120 هيرتزا، كما تدعم ميزة Adaptive Color التي تضبط السطوع والألوان وفقا لإضاءة البيئة المحيطة بالجهاز.
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التعليقات على أبرز ما يميز حاسب Surface المتطور الجديد من مايكروسوفت
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