

Geekbench تكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi Note 11 Pro Geekbench تكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi Note 11 Pro

في الأيام القليلة الماضية أكدت شركة شاومي أنها ستعلن رسميا عن سلسلة هواتف Redmi Note 11 Series يوم 28 أكتوبر، والآن كشفت منصة اختبارات الأداء Geekbench عن المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi Note 11 Pro حيث تم التأكيد على أنه سيصل مع المعالج Dimensity 920 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيضم بطارية ضخمة بشحن سريع قوي للغاية بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتحدث عنها في مقال اليوم.



المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi Note 11 Pro

سيتوفر هذا الهاتف بشكل رسمي يوم 28 أكتوبر مع شاشة AMOLED بشكل الثقب وبجودة FHD+ وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف ريدمي نوت 11 برو سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وسيضم كذلك كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



ووفقا لمنصة Geekbench فإن الهاتف Redmi Note 11 Pro سيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 920 بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام كما أنه سيعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من شاومي، وعلاوة على ذلك فإن البطارية ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط (وذلك وفقا لما أعلنت عنه الشركة).

ووفقا للتسريبات الأخرى فإن الهاتف الأعلى في هذه السلسلة الجديد والذي يعرف باسم Redmi Note 11 Pro Plus سيتوفر بمعالج Dimensity 1200 و8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية مع 128 أو 256 جيجا بايت بالإضافة إلى أنه سيضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، وبخصوص الكاميرات فالكاميرا الرئيسية ستصل بدقة 108 ميجا بكسل.وهذا كان كل ما لدينا بخصوص المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi Note 11 Pro، لا نعرف إذا كانت صحيحة أم لا ولكن يجب أن ننتظر حتى يوم 28 أكتوبر لمعرفة المواصفات والأسعار الرسمية لهذه الهواتف الجديدة.



