تصريحات جورج قرداحي تثير ازمة بين لبنان والسعودية

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صورة الخبر: جورج قرداحي
جورج قرداحي

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقابلة تحدث فيها قرداحي وزير اللاعلام البناني عن دور السعودية في حرب اليمن، ودافع خلالها عن ميليشيا الحوثي.

من جانبه، أصدر جورج قرداحي بيانا أكد خلاله أن المقابلة أجريت معه في أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيرًا في حكومة ميقاتي، بشهر.

وقال قرداحي بشأن ما ورد منه عن حرب اليمن ودفاعه عن ميليشيا الحوثي، إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، "الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وأشار قرداحي في بيانه إلى أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الإعلام".

وتابع وزير الإعلام اللبناني "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حرباً عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والإمارات وضناً بمصالحهما".

واختتم قرداحي بيانه "عسى أن يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والإمارات".

من جانبه، أعاد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، نشر تغريدات على حسابه بموقع تويتر، تشير إلى أن لبنان مهدد بأزمة دبلوماسية كبيرة مع الدول العربية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

المصدر: elbalad

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