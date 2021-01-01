

زيادة جديدة على فئات ميتسوبيشي اكسباندر 2021 في مصر زيادة جديدة على فئات ميتسوبيشي اكسباندر 2021 في مصر

خلال الفترة الماضية أعلنت شركة دايموند موتورز باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر عن تقديمها زيادة سعرية على سيارتها إكسباندر 2021 المتاحة في السوق المحلي، حيث ذكرت الشركة أن الزيادة بلغت 5000 جنيه، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 330 إلى 335 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية من 350 إلى 355 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).

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وتنتمي هذه السيارة لفئة MPV، وتحمل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية فقط، كما يصل متوسط استهلاك محركها للوقود إلى 5 لتر تقريبا لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع موديل 2020 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- ريموت لغلق وفتح أبواب السيارة عن بعد.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور مطر.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- سبويلر خلفي.- بلوتوث.- فتحات تكييف خلفية.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.