

شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات” شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

المربع نت – كشفت شيفروليه الستار عن كورفيت Z06 الجديدة كلياً بمعدلات أداء مذهلة بفضل محرك LT6 V8 الجديد الموصوف بأقوى محرك 8 سلندر تنفس طبيعي في العالم بقوة 670 حصان.



وتبلغ سعة المحرك 5.5 لتر، ويصل عزم دورانه إلى 623 نيوتن متر، مع إجراء تغييرات هامة بطبيعة الحال لقنوات التبريد القادمة من مقدمة السيارة لدعم محرك هادر كهذا.



التحديثات الجمالية للنسخة الجديدة هادئة ومحدودة، ومقتصرة على بعض اللمسات الجديدة في المقدمة والخلفية، خاصة في تصميم أنابيب العادم الرباعية.

وحصلت السيارة على أكبر عجلات في تاريخ كورفيت، 20 إنش في الأمام و21 إنش في الوراء، ونظام تعليق معدل خصيصاً لنسخة Z06 الجديدة، ومكابح بريمبو عالية الأداء.وتوفر شيفروليه حزمة أداء Z07 خاصة بتحسينات إضافية للأداء ونظام قيادة مغناطيسي يوفر أكبر قدر ممكن من الراحة والثبات أثناء القيادة خاصة على السطوح غير المستوية، وإطارات جديدة من طراز ميشيلين سبورت Cup .للأسف لم تكشف شيفروليه عن باقي أرقام الأداء خاصة التسارع، وبالطبع نتوقع أرقاماً أفضل بشكل ملحوظ من الـ 3 ثواني التي تقطعها كورفيت C8 القياسية إلى 96 كلم\س.من المتوقع بدء إنتاج كورفيت Z06 الجديدة كلياً في صيف 2022 وستكشف شيفروليه عن الأسعار لاحقاً.



